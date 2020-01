Diebe gelangten nicht ins Wohnhaus

Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro richteten bislang unbekannte Täter an der Außentür eines Einfamilienhauses im Weingarten an. Sie versuchten offensichtlich, in der Zeit von Samstag- bis Montagvormittag in das leerstehende Haus einzubrechen. Ins Gebäude gelangten sie nicht. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 09191/70900 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.