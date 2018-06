Diebe gelangen durch offene Tür ins Haus

Am Montagnachmittag zwischen 16 und 17.30 Uhr sind unbekannte Täter durch eine offenstehende Tür in ein Wohnhaus in der Markgrafenstraße in Egloffstein gelangt. Die Täter wurden auch durch die Anwesenheit der Bewohner, die in Haus und Garten arbeiteten, nicht abgeschreckt und durchsuchten das Haus. Hierbei wurden zwei Geldbörsen mit Inhalt entwendet. Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen in der Markgrafenstraße gemacht? Hinweise erbittet die Polizei in Ebermannstadt unter Telefon 09194/73880.