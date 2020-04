Diebe erbeuten teure E-Bikes

Bei der Erlanger Polizei sind im Verlauf des Dienstags zwei Anzeigen wegen des Diebstahls von hochwertigen E-Bikes erstattet worden. Von Montag auf Dienstag wurde aus einer Sammeltiefgarage in der Jenaer Straße ein Pedelec im Wert von 1500 Euro entwendet. Das Rad war mit einem hochwertigen Schloss gesichert. Aufgrund von Baustellenarbeiten ist die Tiefgarage derzeit frei zugänglich.

Am Dienstag zur Tageszeit wurde vom Fahrradabstellplatz am Brucker Bahnhof ein E-Bike im Wert von 2700 Euro gestohlen. Das Fahrrad stand versperrt am Abstellplatz. Die Schlösser der Räder wurden in beiden Fällen mitgenommen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Schließvorrichtungen nicht vor Ort geknackt wurden, sondern dass die Fahrräder in Fahrzeugen abtransportiert wurden. In beiden Vorfällen wurden Elektroräder der Marke Bulls gestohlen. Es wurden jeweils Ermittlungsverfahren wegen Fahrraddiebstahls eingeleitet. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Zusammenhang mit dem Abtransport der hochwertigen Räder nimmt die Polizeiinspektion Erlangen unter der Rufnummer 09131/760-114 entgegen.