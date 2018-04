Diebe entkommen mit wertvollem Schmuck

Mit Schmuckstücken im Wert von mehreren zehntausend Euro entkamen bislang unbekannte Täter am Wochenende bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft im Bayreuther Stadtgebiet. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zwischen Samstagabend, 17 Uhr, und Montagfrüh, kurz nach 9 Uhr, drangen die Täter in die Geschäftsräume des Juweliers in der Maximilianstraße, neben der Spitalkirche, ein. Die Einbrecher schlugen von einem Nebengebäude, in dem derzeit Bauarbeiten stattfinden, mit brachialer Gewalt ein Loch durch die Wand. Aus dem Verkaufsraum des Juweliers erbeuteten die Täter mehrere Uhren und Ketten und entkamen anschließend unerkannt. Bei dem Versuch, einen Tresor zu öffnen, scheiterten die Einbrecher allerdings und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Kripo Bayreuth bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr, bis Montag, kurz nach 9 Uhr, Wahrnehmungen bei dem Juweliergeschäft in der Maximilianstraße neben der Spitalkirche gemacht? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/5060 zu melden. red