Diebe dringen in Haus ein

Auf Wertgegenstände hatten es unbekannte Einbrecher in der Nacht auf Dienstag abgesehen, während die Bewohner eines Einfamilienhauses nicht zuhause waren.

Zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, brachen die Unbekannten im Erdgeschoss über ein eingeschlagenes Fenster in das Anwesen in der Heinrichstraße ein. Im Haus durchwühlten sie alles auf der Suche nach Bargeld und wertvollen Gegenständen. Ob die Einbrecher dabei etwas erbeuteten, steht noch nicht fest. Die Täter entkamen und hinterließen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter Tel. 0951/9129-491 zu melden. pol