Diebe auf der Weide

Ein Multifunktionsgerät, das für die Elektrospannung eines für Mutterkühe und Kälber eingesetzten Weidezauns sorgte, haben Unbekannte in der Nacht zum Montag von einem Wiesengrundstück in Hohn gestohlen. Die Täter müssen in der Zeit von Sonntag, 22.30 Uhr, bis Montag, 11 Uhr, ihr Unwesen gerieben haben. Das grün/gelbe Gerät der Marke Patura Maxi Plus hat einen Wert von ca. 570 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei , Tel.: 0971/714 90 .