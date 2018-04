Diebe auf der Klärwerk-Baustelle

Aus einer unverschlossenen Garage auf einem umzäunten Gelände bei der Kläranlage in Prölsdorf wurden in der Nacht zum Donnerstag, 5. April, ein gelber und ein blauer Hubwagen der Marken Pfaff und Unicraft, eine Hilti-Schlagbohrmaschine sowie eine blaue Fußwinde und Kleinwerkzeug im Wert von 2100 Euro entwendet. Da die Hubwagen sehr schwer und sperrig sind, muss es sich um mindestens zwei Täter mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger gehandelt haben. Wer hat Verdächtiges auf dem Gelände der Baustelle bemerkt und kann der Polizei in Haßfurt Hinweise geben, Telefon 09521/9270?