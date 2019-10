Diebe auf der Baustelle bei Ortspitz

Unbekannte Täter haben sich vergangenes Wochenende an einer Baustelle an der Kreisstraße zwischen Ortsspitz und Haidhof zu schaffen gemacht. Sie durchschnitten mit einer Zange ein Bauzaunfeld und gelangten so ungehindert in das Maschinen- und Materiallager. Aus einem abgestellten Radlader zapften sie mehrere Liter Diesel ab. Aus einem Bagger entwendeten sie mehrere Kleinteile. Eine eigens für die Überwachung des Materialbestandes aufgestellte Wildkamera nahmen die Täter auch noch mit. Der entstandene Schaden beträgt um die 500 Euro. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880 um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem sind in dem Zeitraum verdächtige Personen beziehungsweise geparkte Fahrzeuge im Baustellenbereich oder in der näheren Umgebung aufgefallen?