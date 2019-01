Neudrossenfeld vor 23 Stunden

Autobahn

Diebe auf dem Parkplatz

In der Nacht zum Montag trieben Langfinger auf dem Autobahnparkplatz Rotmaintal an der A 70 in Richtung Bayreuth ihr Unwesen. Ein 41-jähriger Pole parkte seinen Lkw mit Anhänger auf dem Parkplatz, um ...