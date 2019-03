Diebe an der Kapelle

Unbekannte Täter haben an der Friedhofskapelle in Lauter zwei Regenfallrohre aus Kupfer abmontiert und gestohlen. Die Täter müssen im Zeitraum von Freitag bis Samstag der vergangenen Woche zugeschlagen haben, so die Polizei. Zeugen melden sich bei der Inspektion in Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90. pol