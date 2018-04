Diebacher wollen Relegationsplatz verlassen

Sechs-Punkte-Spiel für den SC Diebach (12./22) in der Kreisliga Rhön. Die Frankonen reisen zum SV Burgwallbach (13./19) nach Leutershausen. Beide Teams belegen die Relegationsplätze und können mit einem Sieg den Abstand nach hinten vergrößern. Burgwallbachs Team ist in den vier Spielen nach der Winterpause ungeschlagen und scheint nicht gewillt, abzusteigen. Aber auch die Diebacher Leiber-Elf hat wieder die Kurve bekommen und holte nach zehn Spielen ohne Sieg immerhin sieben Zähler aus den vergangenen drei Partien. "Die Mannschaft zeigt tolle Moral und ist mit viel Engagement beim Training. Wir wissen um die Bedeutung des Spiels und wollen in Burgwallbach/Leutershausen was reißen, auch wenn die Anstoßzeit um 17 Uhr für uns sehr unglücklich ist", sagt Michael Leiber.



Osterwochenende veredeln

Ein perfektes Osterwochenende erlebte der BSC Lauter (5./29) in der Kreisklasse Rhön 1, der mit Siegen über die Kellerkinder aus Römershag (5:0) und Oberthulba (3:1) auf Platz Fünf in der Tabelle steht. Ungleich schwerer wird das Nachholspiel gegen die SG Reiterswiesen/Post SV Bad Kissingen (6./29), die ihre Heimpartie gegen Bad Brückenau (2:1) am Ostersamstag ebenfalls erfolgreich gestaltete. Im Hinspiel markierte Florian Fichtl den Last-minute-Siegtreffer zum 3:2 für Lauter, nachdem die Spielgemeinschaft zwei Minuten zuvor noch ausgeglichen hatte.

Mit Wut im Bauch ob der abermaligen Spielabsage am Ostermontag geht der VfR Sulzthal (3./30) in die Partie gegen den TSV Wollbach (8./26). Die Mannschaft von Trainer Stephan Penquitt hat nun sechs englische Wochen am Stück zu absolvieren, für den unteren Amateurbereich grenzwertig. Das will die von Michael Jahns trainierten Gäste nicht stören. Sie hoffen in Sulzthal auf das Quäntchen Glück, welches ihnen jüngst fehlte, vor allem bei der vermeidbaren 0:2-Heimniederlage gegen Westheim.

Der FC Westheim (4./30) möchte nach einem durchwachsenen Doppelspieltag mit der Heimniederlage gegen Obererthal (1:2) und dem Auswärtserfolg in Wollbach (2:0) das Spiel gegen den TSV Oberthulba (10./19) unbedingt gewinnen, um die Ränge Eins und Zwei nicht aus den Augen zu verlieren. Oberthulbas Schönwiesner-Elf holte lediglich einen österlichen Zähler und hat zu den Abstiegsrängen nicht so viel Vorsprung, als dass die TSVler die Partie in Westheim entspannt angehen lassen können.