Diebach hat einen Lauf

Beim Kreis-Derby zwischen dem FC Reichenbach (12./25) und dem SC Diebach (10./26) erwartet die Fans ein harter Kampf um die Plätze, die auch in der nächsten Saison zur Kreisliga berechtigen. So etwas wie einen Lauf haben dabei die Gäste aus Diebach, die die vergangenen fünf Begegnungen ohne Niederlage blieben und dabei stolze elf Punkte holten. Dadurch rutschte das Team von Trainer Michael Leiber über den Strich und geht hochmotiviert in die Begegnung bei den Teutonen. Deren Lauf geht gerade in die andere Richtung. Zwar spielte das Team von Coach Sebastian Schmitt teilweise durchaus gefällig, doch vor des Gegners Kiste blieb man entweder zu harmlos oder scheiterte an den eigenen Nerven. Auch deswegen müssen die FCler momentan mit einem Relegationsplatz vorlieb nehmen. Das Hinspiel konnte die Leiber-Elf klar mit 5:1 für sich entscheiden. Da sorgte ein Blitzstart der Frankonen mit drei Toren in den ersten 20 Minuten schnell für klare Verhältnisse.



Ramsthal hat sich gefangen

Im Spitzenspiel zwischen dem TSV Bad Königshofen (6./32) und dem SV Ramsthal (1./46) treffen zwei Teams aufeinander, deren spielerische Klasse unbestritten ist, es derzeit allerdings an der nötigen Konstanz fehlt. Vor allem bei der gastgebenden Truppe des Trainer-Duos Alexander Sarwanidi und Jochen Tüchert ist derzeit der Wurm drin. Nach drei überzeugenden Siegen blieb man fünf Spiele in Folge sieglos und leistete sich dabei Heimniederlagen gegen die Kellerkinder aus Burgwallbach (2:3) und Nordheim (1:2). Auch beim Spitzenreiter aus Ramsthal war eine Zeit lang Sand im Getriebe, doch nach drei Partien ohne dreifachen Punktgewinn berappelte sich die Elf von Udo Romeis und gewann das Spitzenspiel gegen Rödelmaier dank zweier später Elfmetertreffer von Florian Hahn mit 2:0. Im Hinspiel mussten sich die Weindörfler durch ein Gegentor in der Schlussminute von Frederic Werner mit einem 1:1 begnügen, nachdem Steven Klitzing seine Farben zunächst in Front geschossen hatte.



Viktorianer müssen wohl gehen

Die 2:0-Niederlage des FC Untererthal (15./14) beim direkten Rivalen Nordheim bedeutet wahrscheinlich den Abgesang für die Viktorianer aus der Kreisliga, sollte nicht noch ein kleines Wunder geschehen. Am Wochenende bekommt es die Truppe von Trainer Matthias Schneider mit einem Schwergewicht der Liga, dem TSV Hausen/Rhön (3./38), zu tun. Die Stärken der Rhöner sind hinlänglich bekannt - starke Offensive, wankende Defensive. In der Vorrunde kassierte die Viktoria eine heftige 6:0-Packung, bei der sich die Hausener Brüder Stefan (3) und Sebastian Hautzinger (2) als zu gefährlich erwiesen. Zuletzt fehlten jedoch beide im TSV-Kader. penk