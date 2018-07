Dieb wird in Trolley fündig

Während eines Einkaufs in einem Discountmarkt in der Würzburger Straße stahl ein Unbekannter aus dem Trolley einer 70-Jährigen die Geldbörse mit darin befindlicher EC-Karte. Die Tat ereignete sich am Montagnachmittag zwischen 16.30 und 17 Uhr. Einige Zeit später wurde die Geldbörse in der Filiale der Fa. Kaufland wieder aufgefunden, allerdings waren daraus zwischenzeitlich fünf Euro entwendet worden.