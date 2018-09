Dieb wird bei Festnahme aggressiv

Am Montagmittag wurde ein 24-Jähriger in einem Drogeriemarkt dabei erwischt, wie er ein Parfüm im Wert von 90 Euro aus der Verpackung nahm und einsteckte. Ohne zu bezahlen wollte der junge Mann den Laden verlassen. Eine Angestellte konnte den Dieb jedoch stellen und bis zum Eintreffen der Polizeistreife festhalten. Bei der Aufnahme des Vorfalles wurde ein weiteres Parfüm gefunden, dessen Herkunft noch unklar ist. Der junge Mann zeigte sich unkooperativ und aggressiv. Hierbei kratzte er eine Polizeibeamtin an der Hand und beleidigte danach die Polizeistreife mit wüsten Ausdrücken. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. pol