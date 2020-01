Dieb will mit neuen Sportschuhen türmen

Am Montagnachmittag hat ein aufmerksamer Ladendetektiv in Forchheim einen 27-Jährigen dabei beobachtet, wie er Sportschuhe im Wert von circa 50 Euro anzog und seine eigenen Schuhe in einem Karton in einem Supermarkt in der Willy-Brandt-Allee versteckte. Nachdem er den Kassenbereich passieren wollte, ohne die Ware zu bezahlen, wurde er angesprochen. Der Mann wird sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten müssen.