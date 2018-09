Dieb war auf Handy und Geldbörse aus

Ein Smartphone (Apple iPhone 6s) und eine Geldbörse mit Bargeld sowie persönlichen Papieren entwendete ein Unbekannter am Samstagabend im Festzelt am Tanzwiesenweg. Beides legte ein Kirchweihbesucher während seines Aufenthalts vor sich auf den Tisch. Dessen Unaufmerksamkeit nutzte der Täter und nahm die Gegenstände an sich. Der Schaden beträgt etwa 350 Euro.