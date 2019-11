Dieb treibt sich in Kleingartenanlage um

In der Zeit von Montag, 15 Uhr, bis Dienstag, 15.30 Uhr, sind in der Kleingartenanlage "Sonnenbad" in der Friedrich-von-Schletz-Straße in Forchheim sechs Gartenhäuser von einem bislang unbekannten Täter heimgesucht worden. Bei einem wurde die Zugangstüre mit einem Werkzeug gewaltsam geöffnet. Entwendungsschaden dürfte derzeit lediglich eine Glühlampe im Wert von circa 30 Euro sein. Der Sachschaden liegt bei circa 700 Euro. Wer verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.