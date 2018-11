Dieb treibt sein Unwesen in einem Altenheim

In der letzten Zeit geht ein "Langfinger" in einem Altenheim um. Der Polizei wurden am Montag zwei Diebstähle mitgeteilt. In verschiedenen Zimmern wurden Geldbeträge von insgesamt 120 Euro entwendet. Sollte jemand einen Hinweis auf den Dieb geben können, möchte er sich mit der Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 09568/94310 in Verbindung setzen. pol