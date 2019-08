Dieb sucht mit Koffer das Weite

Ein amtsbekannter 40-Jähriger aus dem Landkreis nutzte am Freitagmittag die Gelegenheit, den Koffer eines Gleichaltrigen am Bahnhof zu stehlen. Der Lichtenfelser ließ sein Gepäckstück kurz alleine, und als er zurückkam, war der Dieb längst über alle Berge. Nach Rücksprache mit einem Staatsanwalt und einem Richter wurde bei dem Dieb und weiteren Personen eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Hierbei wurde das Diebesgut zwar nicht gefunden, jedoch wurden bei einer 41-Jährigen geringe Mengen Marihuana und die dazugehörigen Utensilien entdeckt. Die Ermittlungen dauern an. pol