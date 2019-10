Dieb stiehlt Socken, Unterwäsche und Jacke

Socken, Unterwäsche und eine Jacke im Gesamtwert von 105 Euro waren die begehrte Beute eines 27-jährigen Ladendiebes am Dienstagnachmittag in Forchheim. Er konnte dabei vom Ladendetektiv des Verbrauchermarktes in der Willy-Brandt-Allee beobachtet und festgehalten werden. Die Polizeiinspektion Forchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.