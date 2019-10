Dieb stiehlt Omnibus-Kennzeichen

Von einem Omnibus, der über Nacht in der Würzburger Straße in Burghaslach abgestellt war, hat ein bislang Unbekannter das hintere Kennzeichen HÖS - V 20 geklaut. Der Diebstahl wurde im Zeitraum zwischen Montagnachmittag, 15.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 4.20 Uhr, begangen. Die Ermittler hoffen nun, dass der Dieb von Zeugen gesehen worden ist. Hinweise nimmt die Polizeiwache Scheinfeld unter der Rufnummer 09162/992710 oder die Inspektion in Neustadt unter 09161/88530 entgegen. pol