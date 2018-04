Dieb stiehlt Fahrrad aus unversperrter Garage

In der Zeit zwischen Sonntagmorgen und Mittwochmittag ist im Uehlfelder Ortsteil Rohensaas aus einer unversperrten Garage ein Fahrrad gestohlen worden. Dem Dieb fiel ein Mountainbike der Marke "Hawk" mit schwarzem Rahmen und 21-Gang-Schaltung im Wert von rund vierhundert Euro in die Hände. Die Polizei Neustadt hofft auf mögliche Zeugen des Diebstahls oder Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge im Ort sowie über den Verbleib des Rades. Hinweise werden unter der Rufnummer 09161/88530 bei der Inspektion in Neustadt entgegen genommen.