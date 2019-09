Unterhohenried vor 13 Stunden

Dieb stiehlt E-Bike und Fahrradanbauteile

Am Samstagmorgen zwischen 7 und 7.45 Uhr entwendete ein unbekannter Täter aus einer Garage in der Desselbachstraße in Unterhohenried verschiedene Fahrradanbauteile. Für den Diebstahl des Fahrradcomput...