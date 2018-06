Dieb stiehlt am Bahnhof ein teures Pedelec

Am Bahnhofsplatz in Baiersdorf ist in der Nacht vom 18. auf den 19. Juni ein Pedelec-Fahrrad gestohlen worden. Es handelt sich dabei um ein schwarz-weißes Rad der Marke KTM mit einem Wert von rund 2800 Euro. Das Rad war mit einem Panzerkabelschlosses am dortigen Fahrradabstellplatz an einem Fahrradständer angebunden. Um Hinweise bittet die Polizeidienststelle Erlangen-Land unter Telefon 09131/760514.