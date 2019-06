Einer Anwohnerin der Amselstraße in Hemhofen wurde in der Nacht zum Donnerstag Damenunterwäsche gestohlen. Der bislang unbekannte Täter nahm sich neun Damenunterwäscheteile, die im Garten zum Trocknen aufgehängt waren. Nach Angaben der Geschädigten wurde bereits im vergangenen Sommer in mindestens fünf Fällen Damenunterwäsche von der Leine gestohlen. Die Polizei Höchstadt bittet unter der Rufnummer 09193/63940 um sachdienliche Hinweise.