Dieb steckte Beute durch Trennwand

Dreist ist ein Dieb am Dienstag in einem Supermarkt im Riedgraben vorgegangen. Er steckte Waren durch eine Trennwand, um sie dann auf der anderen Seite hinter dem Kassenbereich mitzunehmen. Allerdings wurde er dabei beobachtet und auf dem Parkplatz gestellt. Neben einem lebenslangen Hausverbot in sämtlichen Filialen der Kette erwartet den Dieb nun eine Strafanzeige.