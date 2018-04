Dieb sofort verurteilt

Nur einen Tag nach der Tat ist am Dienstag, 17. April, ein Ladendieb zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der 18-Jährige hatte am Montag in einem Schweinfurter Supermarkt Waren im Wert von knapp 20 Euro gestohlen. Als er von einem Kaufhausdetektiv angesprochen wurde, flüchtete er. Er wurde aber wenig später von einer Streifenbesatzung vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft blieb der 18-Jährige über Nacht in Polizeigewahrsam. Er wurde am Folgetag zur Hauptverhandlung beim Amtsgericht vorgeführt. Der Richter verurteilte den jungen Mann, der bereits wegen eines anderen Ladendiebstahls unter Bewährung stand, zu einer Freiheitsstrafe von zwei Monaten ohne Bewährung. pol