Dieb schnell gefasst

Gegen 13 Uhr am Mittwochnachmittag wurde in der Einsteinstraße in Schweinfurt eine Geldbörse aus einem geparkten Pkw entwendet. Eine Zeugin konnte beobachten, wie ein bis dato unbekannter Täter um ein geparktes Handwerkerfahrzeug schlich. Der Fahrer des Fahrzeuges befand sich zu diesem Zeitpunkt nur wenige Meter entfernt bei Wartungsarbeiten an einem Stromkasten. Nachdem der Täter sicher war, dass der Fahrer durch seine Tätigkeit abgelenkt war, öffnete er die Beifahrertür des unverschlossenen Schweinfurter Kleintransporters. Von dort entwendete er die Geldbörse des Fahrers und flüchtete in Richtung Einsteinstraße. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte der 44-jährige Täter kurze Zeit später durch eine Streife der Polizei festgenommen werden. Des Geldbeutels hatte er sich zu diesem Zeitpunkt bereits entledig. pol