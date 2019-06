Dieb schnappt sich eine Musikbox

Am Montag, gegen 16.30 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter in einem Schnellrestaurant in Oberrodach eine abgestellte "Musikbox" der Marke "JBL". Der 13-jährige Besitzer hatte die Box von seinem Geburtstagsgeld erworben und ins Schwimmbad nach Marktrodach mitgenommen. Als er Hunger bekam, ging er mit drei Freunden zum nahe gelegenen "McDonalds". Dort ließ er den Lautsprecher unbeaufsichtigt neben seinem Rucksack stehen. Dies nutzte ein Unbekannter aus und nahm den auffälligen roten Lautsprecher im Wert von knapp 140 Euro an sich.