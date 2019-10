Dieb schlägt Scheibe ein und stiehlt Geldbörse

Die Haßfurter Polizei sucht einen Dieb, der Geld aus einem Auto in Westheim gestohlen hat. Der Autofahrer hatte den Firmen-Pkw in der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 9.30 Uhr, in der Straße "Im Gumperts" abgestellt. Im Laufe der Nacht schlug ein bisher unbekannter Täter die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete die Geldbörse aus der Mittelkonsole des VW Golf. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld der Personalausweis und der Führerschein. Durch die eingeschlagene Beifahrerscheibe entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion in Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270. Wer hat Verdächtiges bemerkt?