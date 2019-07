Einen günstigen Moment hat ein Dieb am Montagmittag in einem Telefonladen in der Kissinger Straße abgepasst. Der etwa 20 Jahre alte Mann mit südländischem Aussehen riss die Diebstahlsicherung von zwei Smartphones ab und rannte mit seiner Beute aus dem Laden. Der 32-jährige Ladenbesitzer konnte dem flüchtigen Täter nur noch in Richtung Schwimmbad "Sinnflut" wegrennen sehen. Der Wert der beiden iPhones wird mit 2800 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei, Tel.: 09741/6060 entgegen. pol