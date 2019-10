Dieb nutzte kurzen Moment aus

Einen kurzen Moment der Unachtsamkeit hat ein Dieb am Montag, gegen 13.45 Uhr, ausgenutzt. Eine 40-jährige Frau legte ihre schwarze Handtasche auf das Fahrzeugdach ihres in der Von-Hessing-Straße geparkten Pkw, um den Kofferraum öffnen zu können. In diesem kurzen Moment entwendete ein bisher unbekannter Täter die Tasche, in der sich unter anderem die Geldbörse mit 400 Euro Bargeld befand.Der Täter dürfte etwa 25 Jahre alt sein, circa 170 Zentimeter groß, dunkelhäutig und mit schwarzen, kurzen, krausen Haaren. Bekleidet war er mit einem dunklen Trainingsanzug und roten Turnschuhen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0971/714 90 entgegen. pol