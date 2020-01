Dieb nutzt günstige Gelegenheit

Eine Höchstadterin hat am Montagabend gegen 19.20 Uhr ihr Auto in der Rothenburger Straße vor einem Supermarkt geparkt. Nach dem Einkauf hatte sie die Waren zusammen mit ihrer Geldbörse im Auto abgelegt und brachte den Einkaufswagen zurück. Hierbei hatte sie ihr Fahrzeug offensichtlich nicht versperrt. Erst am nächsten Tag bemerkte sie, dass ihre Geldbörse offenbar bei dieser Gelegenheit gestohlen wurde.

Die Polizei Höchstadt bittet in diesem Zusammenhang um Mitteilung eventuell verdächtiger Wahrnehmungen unter Telefon 09193/63940 und weist darauf hin, Wertgegenstände auch für einen relativ kurzen Zeitraum nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurückzulassen, um Dieben keine günstige Gelegenheit zu bieten.