Samstagmittag gegen 11.30 Uhr ist es in einem Getränkemarkt am Oberen Tor in Ebermannstadt zu einem Geldbeuteldiebstahl gekommen. Der Geschädigte hatte die Geldbörse neben dem Flaschenrückgabeautomaten vergessen. Ein bislang unbekannter Täter nutzte den Augenblick und nahm die Geldbörse an sich. Dem Eigentümer entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Wer hat etwas gesehen? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.