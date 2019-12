Dieb nimmt Tasche von Einkaufswagen

Am Samstagnachmittag gegen 13.15 Uhr befand sich ein Ehepaar in einem Verbrauchermarkt in der Kulmbacher Straße in Kronach zum Einkaufen und hängte dabei eine graue Tasche der Marke "s'Oliver" an den Einkaufswagen. Nach dem Einkaufen stellte man den Einkaufswagen zurück in den Unterstand, ließ die Tasche jedoch versehentlich hängen. Als man kurze Zeit später das Fehlen bemerkte, war die Tasche bereits verschwunden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, sich zu melden.