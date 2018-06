Dieb muss Schild zurückbringen

pol



Ein alkoholisierter junger Mann hat am Samstag kurz vor Mitternacht auf seinem Nachhauseweg in der Heuwaagstraße in Erlangen ein Baustellenschild an sich genommen. Mit dem Schild lief er einer Polizeistreife in die Arme. Unter Aufsicht der Polizei trug der Dieb das Schild reumütig zurück zur Baustelle und stellte es dort ordnungsgemäß wieder auf. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls.