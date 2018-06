Dieb montiert Pool-Pumpe ab

pol



Ohne Pumpe bleibt der Pool nicht sauber. Und einem Pool-Besitzer in Rödenteil fehlt nun das wichtige Teil. Die Polizeiinspektion Neustadt berichtet, dass bereits am Sonntag, 10. Juni, in der Zeit von 1 bis 10 Uhr ein Unbekannter eine Pool-Pumpe der Marke "Krystal Clear" aus einem Garten in der Straße Schloßberg abmontiert und mitgenommen hat. Der Wert der Pumpe wird vom Geschädigten mit etwa 100 Euro angegeben. Die Polizei Neustadt bittet um Hinweise unter 09568/9431-0.