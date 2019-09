Den Diebstahl seines vor dem Lokal abgestellten Fahrrads meldete am Samstagabend der Angestellte eines Schnellrestaurants im Haßfurter Osten. Von einer Streife wurde etwa eine Stunde später eine Person angetroffen, welche das gesuchte Fahrrad und ein weiteres Rad mit sich führte, welches am Vortag am Bahnhof entwendet worden war. Der Täter wurde vorläufig festgenommen und nach den entsprechenden Anschlussmaßnahmen wieder entlassen.