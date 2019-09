Ein bislang unbekannter männlicher Täter entwendete am Freitag, gegen 14.10 Uhr in einem Sportgeschäft in der Siemensstraße mehrere Baseballkappen im Wert von 320 Euro. Der ausgelöste Sicherungsalarm machte auf den Mann aufmerksam, der zu Fuß in Richtung Jugendzentrum davon rannte. Er hatte einen Rucksack bei sich. Wer sachdienliche Hinweise auf den Täter oder dem Diebesgut geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Neustadt unter Tel.: 09771/ 6060 in Verbindung zu setzen.