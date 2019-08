Dieb langt im Einkaufswagen zu

Am Dienstagvormittag gegen 11.20 Uhr wurde einem Ehepaar in einem Supermarkt in der Forchheimer Straße eine schwarze Herrengelenktasche gestohlen. Das Ehepaar befand sich an der Kasse zum Bezahlen, musste noch kurz zum Abwiegen von Gemüse weggehen und ließ den Einkaufswagen dort stehen, was offensichtlich ein Unbekannter ausnutzte und die schwarze Tasche entwendete. Darin befanden sich neben einem dreistelligen Bargeldbetrag noch verschiedene Ausweispapiere im Gesamtwert von etwa 400 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0951/9129-210 entgegen. BMW braucht neuen Scheibenwischer Zwischen Montagabend, 23.15 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.20 Uhr, wurde an einem schwarzen BMW, der am Katzenberg geparkt war, der hintere Scheibenwischer abgerissen. Die Polizei bittet um Täterhinweise. pol