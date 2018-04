Dieb langt auf dem Fensterbrett zu

Bereits in den Nachtstunden des Dienstags, 3. April, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Sandstraße in Oberhaid einen auf dem Fensterbrett eines Einfamilienhauses abgelegten Geldbeutel. In der Börse befanden sich diverse Ausweispapiere und Bargeld. Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9120-310.