Dieb lässt nur Rahmen und Lenker übrig

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind in der Feldstraße in Möhrendorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) von einem unbekannten Dieb Fahrradteile und Zubehör von einem abgestellten Fahrrad entwendet worden. Das schwarze Mountainbike war am Rahmen mit einem Schloss an einem Treppengeländer befestigt. Zurück blieben nur noch der Rahmen samt Pedale, Lenker und Federgabel. Die Reifen mit Felgen, Bremsen und Schaltungen wurden abgebaut und gestohlen. Der Entwendungsschaden liegt bei etwa 300 Euro.