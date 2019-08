Einen Imbisstisch, der vor einem Stand in der Coburger Straße abgestellt war, entwendete ein unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch ziemlich genau um Mitternacht. Der Tisch hat einen Wert von 60 Euro. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol