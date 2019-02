Forchheim vor 17 Stunden

Dieb lässt eine Geldbörse "mitgehen"

Zu einem Diebstahl kam es am Samstagvormittag in einem Café in der Holzstraße. Eine Frau hatte ihre Handtasche in einem nicht einsehbaren Bereich abgelegt. Beim Verlassen des Cafés stellte sie das Feh...