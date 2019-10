Dieb lässt Baggerschaufel zurück

Ein dreister Dieb hat am Montagabend gegen 21 Uhr in Hemhofen in der Hauptstraße versucht, sich eine auf einer Baustelle herumliegende Baggerschaufel anzueignen. Der mit einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidete und als dicklich beschriebene Dieb hatte die Baggerschaufel auf eine Sackkarre geladen und wollte seine Beute in Richtung Blumenstraße in Sicherheit bringen. Er wurde aber von einem aufmerksamen Zeugen verfolgt und ließ die Baggerschaufel in der Blumenstraße letztlich zurück. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizeiinspektion Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/63940 entgegen.