Sand am Main vor 16 Stunden

Dieb kommt beim Waschen

Am Montag, 17.24 Uhr, besuchte eine Autofahrerin zum Reinigen ihres Fahrzeugs die Waschinsel in der "Oberen Länge" in Sand. Während des Reinigungsvorganges entwendete ein Dieb das Smartphone "Sony Xpe...