Dieb klauten Fotoequipment

Zwei Männer im Alter von 59 und 34 Jahren hielten sich am Samstag gegen 18.30 Uhr in einer Grünanlage in der Zettlitzer Straße auf, um Landschaftsaufnahmen zu fertigen. Den Rucksack mit der Fotoausrüstung lehnten die beiden in etwa zehn Metern Entfernung an eine Parkbank. Obwohl sie den Rucksack nur etwa fünf Minuten unbeobachtet ließen, gelang es einem bislang unbekannten Täter, den Rucksack mit Fotoequipment im Wert von etwa 700 Euro zu entwenden.