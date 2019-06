Mainleus vor 18 Stunden

beutezug

Dieb klaut Rucksäcke

Ein unbekannter Dieb klaute am vergangenen Donnerstag zwischen 13.30 und 15 Uhr zwei Rucksäcke aus einem unversperrten Mercedes Sprinter. Der Kleintransporter stand in der Hornschuchstraße an einer do...