Dieb klaut Lautsprecher aus einem Oldtimer

Im Zeitraum vom 11. bis 26. November wurde aus einem Saab-Oldtimer, der in der Zeilbergstraße in Maroldsweisach abgestellt war, ein Lautsprecher entwendet. Den Spuren zufolge wurde die Heckscheibe des Pkw fachmännisch herausgenommen und der Lautsprecher aus dem Fahrzeuginnenraum entnommen. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Ebern unter der Telefonnummer 09531/9240 entgegen. red