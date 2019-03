Dieb kam nicht zum Zug

In der Zeit von Montagabend, 18 Uhr, bis Dienstagmorgen, 9.30 Uhr, versuchte ein Unbekannter in ein Reisebüro in der Holzstraße einzubrechen. Er machte sich gewaltsam an einer Hintereingangstür des Gebäudes zu schaffen und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Ins Gebäude gelangte er nicht. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 09191/70900 entgegen. pol